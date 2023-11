Dzisiejsza audycja będzie poświęcona seniorom, ponieważ 14 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Seniora.

Warto jednak pamiętać, że rozróżniamy jeszcze dwa inne święta. Jest to Europejski Dzień Seniora, który jest obchodzony 20 października oraz Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, który w Polsce jest obchodzony co roku 1 października.

Co to znaczy, że ktoś się starzeje? Jakie problemy mają seniorzy? Czy często słuchacie historii opowiadanych przez osoby starsze? O tym kim jest senior i co to jest starość opowiadali uczniowie SP nr 1 w Sulechowie, którzy do studia radiowego przybyli wraz ze swoją nauczycielką p. Sylwią Bączkiewicz.