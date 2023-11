Tylko własne państwo jest gwarancją ochrony bytu jednostek, rodzin i całego narodu; Niemcom, czy komukolwiek innemu nie zależy na tym, żeby Polska była silna, a Polacy zamożni – mówi w rozmowie z PAP eurodeputowany PiS Jacek Saryusz-Wolski, komentując planowane zmiany traktatowe, ograniczające kompetencje państw członkowskich Unii.

„W układzie, do którego chcą doprowadzić promotorzy zmian traktatowych, kraje spoza tzw. twardego rdzenia czy centrum UE mają mieć utrwalony status peryferii. Peryferii o niższym poziomie płac, o niższym poziomie rozwoju, będących przez różne mechanizmy ekonomiczne eksploatowanymi. Stać się tak może m.in. przez to, że projekt nowego traktatu przewiduje obowiązek przejścia na euro. A euro ma to do siebie, że najsilniejsi na nim korzystają, a najsłabsi tracą. Jest to mechanizm wysysający soki gospodarcze z krajów uboższych. Włochy są tego najlepszym przykładem, ale nie tylko, także Słowacja. Według obliczeń naukowych ośrodków niemieckich, jedyne dwa kraje, które na euro korzystają to Niemcy i Holandia. Taki hipotetyczny twór – europejskie superpaństwo a Polska w nim, to zaprzeczenie bezpieczeństwa indywidulanego i zbiorowego, a także zaprzeczenie indywidulanego i zbiorowego dobrobytu. +Kolonia+ to jest właściwe określenie na opisanie roli jaka przypada peryferiom”