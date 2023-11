Dom Kultury w Gozdnicy zaprasza mieszkańców na dzisiejsze muzyczne wydarzenie. Będzie to koncert pod nazwą Danse Macabre. Wstęp jest wolny.

Podczas spotkania w sali widowiskowej usłyszeć będzie można utwory wielu wybitnych kompozytorów. – To trochę nietypowy koncert, bo mimo, iż jest to muzyka twórców romantycznych, temat nawiązuje do śmierci i przemijania – mówi Paulina Sobieszkoda z gozdnickiej placówki:

– Wśród prezentowanych utworów nie zabraknie klasyków. Usłyszeć można będzie między innymi kompozycje Chopina – zaznacza organizatorka wydarzenia:

Dodajmy, że dzisiejszy koncert w Gozdnicy rozpocznie się o godzinie 18.00.