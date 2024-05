W maju zostanie zakończona procedura formowania dwóch kolejnych brygad Wojsk Obrony Terytorialnej – w woj. lubuskim i opolskim – przekazał w Sejmie wiceszef MON Cezary Tomczyk. Zapowiedział też, że od 2026 roku planowane jest przekształcenie dwóch brygad WOT w woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim w brygady obrony pogranicza.

W czwartek w Sejmie posłowie PiS zwrócili się z pytaniem do resortu obrony narodowej o proces formowania 17. brygady OT w woj. opolskim i 15 brygady OT w woj. lubuskim, czyli dwóch ostatnich z planowanych brygad w polskich Wojskach Obrony Terytorialnej.

Poseł PiS i były wiceszef MON Marcin Ociepa mówił, że dwie brygady miały funkcjonować już od stycznia.; pytał, kiedy wskazani zostaną ich dowódcy oraz dokładne lokalizację.

W odpowiedzi Tomczyk zapowiedział, że procedury związane z powołaniem dwóch brygad zakończą się jeszcze w maju, a – jak stwierdził – opóźnienie wynikło jeszcze z decyzji poprzednich władz MON z 2021 roku.

Wiceszef MON odpytywany był, czy w ramach tworzenia struktur WOT w woj. opolskim planowane jest stworzenie dodatkowych batalionów terytorialsów, np. w Nysie lub Kędzierzynie-Koźlu. Tomczyk powiedział, że w tej chwili nie ma takich planów ze względu na sytuację demograficzną regionu.

Tomczyk pytany był również o plany resortu względem jednostek WOT we wschodniej części kraju. W odpowiedzi wiceszef MON wskazał, że w planach jest przekształcenie dwóch brygad WOT – 1. brygady w woj. podlaskim i 4 brygady w woj. warmińsko-mazurskim – w brygady obrony pogranicza.

Przekształcenie brygad OT w brygady obrony pogranicza to następstwa koncepcji stworzenia w ramach tego rodzaju wojsk Komponentu Obrony Pogranicza – czyli jednostek WOT wyspecjalizowanych w zadaniach związanych z ochroną granicy państwowej – w tym zwłaszcza z Rosją i Białorusią. Koncepcję tę przedstawił jeszcze w 2022 roku ówczesny szef MON Mariusz Błaszczak. Obecnie w brygady obrony pogranicza przekształcane są już dwie brygady OT – 19. nadbużańska i 20. przemyska. Brygady w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim mają natomiast zostać przekształcone od 2026 roku.

Tomczyk odniósł się również do kwestii ogólnej liczebności WOT. Jak mówił, obecnie średni procent ukompletowania jednostek tego rodzaju wojsk to ok. 60 proc., ale – jak mówił – obecnie problemem nie jest brak chętnych do służby, zarówno w WOT, jak i dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Zadeklarował też, że resort obrony podejmuje działania, aby zwiększyć możliwości rekrutacyjne jednostek wojskowych.