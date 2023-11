Ponad 33 tys. złotych stracił mieszkaniec Nowej Soli po tym, jak chciał zainwestować w spółkę, jak się okazało fikcyjną. Mężczyzna padł ofiarą manipulacji przestępców podających się za konsultantów platformy inwestycyjnej – poinformowała w czwartek (16 listopada) asp. Justyna Sęczkowska-Sobol z KPP w Nowej Soli.

Dodała, że w ostatnim czasie w internecie są zamieszczane fałszywe ogłoszenia o możliwości szybkiego zysku poprzez różne inwestycje. Oszuści wykorzystują przy tym nazwy i loga znanych firm kusząc swe ofiary szybkim zarobkiem. Niestety, w tę pułapkę wpadł 66-latek.

Pokrzywdzony znalazł takie ogłoszenie, a umieszczony tam link przekierował go na stronę firmy. Następnym krokiem było podanie swoich danych, co uczynił. Po chwili skontaktował się z nim telefonicznie konsultant i zaproponował założenie konta do inwestowania.

Poprzez zainstalowanie oprogramowania do zdalnej obsługi, 66-latek umożliwił dostęp do swojego komputera. Mężczyzna – na rzecz rzekomych, intratnych inwestycji – wpłacił ponad 33 tys. zł, które zagarnęli oszuści.

Policjantka zaapelowała, by dokładnie czytać komunikaty przychodzące na telefon czy też te znajdujące się w internecie. Przestępcy tworzą bowiem strony łudząco podobne do witryn znanych firm.

– Zwracajmy uwagę na każdy szczegół. Czasami jest to pojedyncza litera w adresach lub nazwach portali. Jeśli nieznajoma osoba podsyła nam link, który przekierowuje nas na stronę, na której mamy podać swój numer konta i kod autoryzacji, nie róbmy tego, nie dajmy się zwieść pozorom

– zaapelowała asp. Sęczkowska-Sobol.