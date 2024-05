We Wschowie trwa Tydzień Bibliotek. Do tej pory miejscowa placówka zorganizowała konkurs recytatorski dla dorosłych i spotkanie z Magdaleną Witkiewicz, autorką powieści obyczajowych i kryminalnych, a także kryminalnych. Dziś kolejna propozycja dla mieszkańców – mówi Kamila Kamińska, kierowniczka Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wschowie.

Początek dzisiejszego spotkania o osiemnastej.