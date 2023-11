Prawie 40 tys. zł straciła 68-latka z Ośna Lubuskiego, która padła ofiarą oszustwa metodą „na policjanta”. Uwierzyła w historię, że jej córka spowodowała wypadek drogowy na terenie Niemiec – poinformowała w poniedziałek st. asp. Ewa Murmyło z KPP w Słubicach.

Złoczyńcy przekonali swoją ofiarę, że musi przekazać kaucję, bo w innym wypadku jej córka trafi do więzienia. 68-latka przekazała fałszywemu funkcjonariuszowi gotówkę i sztabkę złota.

„Po raz kolejny ostrzegamy – w przypadku najmniejszych podejrzeń co do próby oszustwa, jak najszybciej poinformujmy policję o zaistniałej sytuacji. Gdy zadzwoni do nas osoba podająca się za policjanta i mówiąca o konieczności przekazania pieniędzy – nie wierzmy jej słowom”