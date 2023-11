Większość kierowców w Polsce, 67 proc., zmienia opony na zimowe. Najwięcej osób decyduje się na to w listopadzie – wynika z badania. Natomiast 21 proc. badanych wskazało, że jeździ na oponach całorocznych,

Z badania przeprowadzonego na zlecenie porównywarki rankomat.pl wynika ponadto, że na całoroczną jazdę na oponach letnich lub zimowych decyduje się odpowiednio 2 proc. i 3 proc. ankietowanych.

Porównywarka zapytała kierowców, którzy korzystają z opon sezonowych, kiedy udają się do wulkanizatora. Okazało się, że 23 proc. ankietowanych zadeklarowało, że opony na zimowe zmienia w październiku. Szczyt zainteresowania wymianą opon przypada na listopad – w tym miesiącu do zakładów wulkanizacyjnych udaje się 48 proc. badanych. Do grudnia czeka zaś 6 proc. kierowców.

Część ankietowanych, bo 9 proc. decyduje się na wymianę opon, kiedy temperatura spadnie poniżej 7 st. C, a 6 proc. osób czeka, aż temperatura będzie niższa niż 0 st. C. Z kolei 5 proc. kierowców decyduje się na zmianę ogumienia dopiero po pierwszych opadach śniegu.

Rankomat.pl wskazuje, że kwestia odpowiednio dobranych opon do warunków na drodze może być brana pod uwagę przez ubezpieczycieli.

„Stan techniczny opon może wpływać na kwestie związane z ubezpieczeniem samochodu. Jeśli zimą dojdzie do kolizji czy wypadku, a ubezpieczyciel stwierdzi, że przyczyną było ogumienie niskiej jakości i niestosowane do warunków na drodze – może odmówić wypłaty odszkodowania. Powoła się przy tym na zapis mówiący o zaniedbaniach ze strony osoby ubezpieczonej”

– przypomina cytowana w raporcie ekspert rankomat.pl Natalia Tokarczyk-Jarocka.