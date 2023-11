Dwóch Egipcjan usiłujących nielegalnie przekroczyć polsko-niemiecką granicę zatrzymali zielonogórscy funkcjonariusze SG. Do pomocy cudzoziemcom przyznał się zatrzymany wraz nimi Polak, który wiózł ich autem osobowym .

Wobec cudzoziemców wszczęto postępowania w sprawie zobowiązania ich do powrotu do ojczyzny. Egipcjanie przyznali się do próby niezgodnego z prawem przekroczenia granicy i dobrowolnie poddali się karze ośmiu miesięcy więzienia w zawieszeniem na dwa lata próby.

– Do czasu wydania decyzji o konieczności opuszczenia Polski, decyzją sądu obywatele Egiptu zostali umieszczeni w jednym ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców

– poinformował w środę rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału SG por. SG Paweł Biskupik.

Z kolei Polak przewożący migrantów został zatrzymany za udzielenie im pomocy w usiłowaniu nielegalnego przekroczenia polsko-niemieckiej granicy. To przestępstwo zagrożone kara do trzech lat więzienia.

30-latek przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia. Przed sądem będzie odpowiadał z wolnej stopy.

Do zatrzymania kuriera z migrantami doszło w poniedziałek (13 listopada) podczas rutynowego patrolu w pow. krośnieńskim. Strażnicy graniczni zatrzymali tam do kontroli drogowej jadące w kierunku granicy z Niemcami audi na polskich tablicach rejestracyjnych. Kiedy auto stanęło, wyskoczyło z niego w kierunku lasu czterech mężczyzn.

Funkcjonariusze zatrzymali kierowcę i dogonili jednego z jego pasażerów, a po kilku godzinach w wyniku działań poszukiwawczych zatrzymali kolejnego Egipcjanina. Dwóch pozostały nie udało się dotąd namierzyć.

Zatrzymani obcokrajowcy nie posiadali dokumentów potwierdzających tożsamość i uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium naszego kraju.