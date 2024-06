Zielonogórzanin Teofil Deciuk zajął miejsce w czołowej szesnastce Mistrzostw Europy w biegach przeszkodowych (OCR), które odbyły się we Włoszech. Startował on na torze OCR 100 m i dotarł do ćwierćfinału, w którym minimalnie przegrał z Rosjaninem Nikitą Chajdukowem, który później zdobył srebrny medal. W rozmowie z nami zielonogórski zawodnik podsumował swoje starty na mistrzostwach i zdradził najbliższe plany: