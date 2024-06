Pięciokrotny mistrz świata w rzucie młotem Paweł Fajdek zwyciężył podczas Memoriału Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy. Najlepsza w biegu na 400 m była mistrzyni Europy i rekordzistka Polski Natalia Kaczmarek – 49,86. Minimum na IO w Paryżu wypełniła c w biegu na 1500 m.

Kaczmarek, która w Rzymie ustanowiła rekord Polski w biegu na 400 m wynikiem 48,98 i zdobyła złoty medal mistrzostw Europy, w Bydgoszczy także była bezkonkurencyjna. Pokonała jedno okrążenie w 49,86 i wygrała m.in. z Salwą Ed Naser z Bahrajnu.

– Celem była wygrana, a rywalki naciskały, więc fajnie, że wynik jest poniżej 50 sekund. To także nieco niespodziewane, bo już mocno pracujemy przed igrzyskami

– powiedziała Kaczmarek, mistrzyni Europy z Rzymu.

Fajdek zwyciężył dzięki rzutowi w pierwszej kolejce na odległość 79,43. To jego najlepszy wynik w tym sezonie. Drugi był mistrz Europy z Rzymu Wojciech Nowicki – 77,91.

– Będzie tylko lepiej. Jestem po kilku dobrych treningach. Chcę wyników na poziomie 80 metrów i więcej. Szczególnie na igrzyska trzeba jechać z takim nastawieniem

– powiedział Fajdek.

Minimum na igrzyska olimpijskie w biegu na 1500 m wypełniła Klaudia Kazimierska wynikiem 4.01,89. Rezultat, który jest rekordem życiowym Polski, pozwolił na zajęcie piątego miejsca. Wygrała Etiopka Freweyni Hailu – 3.58,59. Kazimierska studiuje w USA, a w Bydgoszczy poprawiła „życiówkę” o ponad 4 sekundy.

Cenne punkty do rankingu zdobyła Marika Majewska, która zajęła drugie miejsce w biegu na 100 m ppł czasem 12,96. Wygrała Irlandka Sarah Lavin – 12,74. Drugie i trzecie miejsce na podium zajęli także polscy płotkarze w biegu na 110 m ppł. Jakub Szymański był drugi – 13,44, a Damian Czykier trzeci – 13,45. Wygrał doświadczony Cypryjczyk Milan Trajkovic – 13,39.

Trzecie miejsce w skoku o tyczce wynikiem 5,75 zajął Piotr Lisek. Wygrał Filipińczyk Ernest Obiena – 5,97.

Rekord Szwecji – 1.44,08 – dał Adreasowi Kramerowi wygraną w biegu na 800 m. Polacy zajęli dalsze miejsca. Bartosz Kitliński był szósty, a Filip Ostrowski ósmy. Obaj poprawili jednak rekordy życiowe wynikami 1.45,13 oraz 1.45,22.

Do rywalizacji po przerwie macierzyńskiej wróciła Adrianna Sułek-Schubert. Wieloboistka wystartowała w memoriale w dwóch konkurencjach indywidualnych – skoku wzwyż na i biegu na 100 m ppł. Wzwyż skoczyła 1,79, a 100 m ppł przebiegła w 13,83. Zdaniem ekspertów to bardzo dobre rezultaty po powrocie do rywalizacji 4,5 miesiąca po urodzeniu dziecka.

Halowa wicemistrzyni świata z 2022 roku z Belgradu i wicemistrzyni Europy na otwartym stadionie w Monachium przyznała, że bycie mamą ją uskrzydla, a ona chce „przenosić góry”. Polka ma kwalifikacje na IO w Paryżu.

Włoch Leonardo Fabbri wynikiem 22,38 wygrał konkurs kulomiotów. Polacy w rolach drugoplanowych. Konrad Bukowiecki był szósty (20,12), a brązowy medalistka ME w Rzymie Michał Haratyk siódmy (19,97). „Nie zadawalają mnie takie wyniki. Walczę o igrzyska. Mam nadzieję, że technika po wielu kontuzjach się ustabilizuje” – podkreślił Bukowiecki.

Za tydzień w Bydgoszczy odbędą się lekkoatletyczne mistrzostwa Polski, które dla wielu zawodników będą ostatnią szansą na wywalczenie minimum na igrzyska olimpijskie w Paryżu. W lekkiej atletyce kwalifikacje kończą się 30 czerwca.