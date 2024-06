Sława dołączyła do tych lubuskich miast, które realizują projekt „Taxi Senior 70 plus”. To możliwość darmowego transportu osobowego do lekarza, czy urzędu miejscowych seniorów. – Jest to propozycja głównie dla starszych mieszkańców gminy, którzy mieszkają na wsi – mówi Dorota Szudra, kierowniczka Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławie.

Taksówka będzie kursować od poniedziałku do piątku. Aby skorzystać z transportu trzeba zgłosić to co najmniej dwa dni wcześniej.