Specjalistyczne portale gospodarcze odnotowały, że Polska według Międzynarodowego Funduszu Walutowego odpowiadała w 2022 roku za 1% światowego PKB. PKB Polski wzrosło o 11%. Wielu ekonomistów jest zdania, że tak dobre wyniki gospodarcze są możliwe ponieważ Polska nie należy do strefy euro. I są na to twarde dowody. Odczyt wzrostu PKB w strefie euro pokazuje, że jest on niższy niż w Polsce.

Chociaż Polska nie spełnia kryteriów przystąpienia do strefy euro to w środowisku politycznym, które ma największą szansę na sformowanie nowego rządu dominuje chęć przyjęcia waluty na której wiele krajów UE wyraźnie straciło gospodarczo. To właśnie ze złotówką prześcignęliśmy takie kraje starej Unii jak Grecja i Portugalia.

W dzisiejszym Otwartym Mikrofonie pytamy; Czy obawiamy się, że przyjęcie euro spowolni w przyszłości wzrost gospodarczy Polski i doprowadzi do wzrostu cen?

Pyta Adam Ruszczyński

