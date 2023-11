Po raz trzeci Filharmonia Zielonogórska zaprasza z okazji Narodowego Święta Niepodległości na „Weekend z Niepodległą”. Na wydarzenie złożą się trzy koncerty: w piątek, sobotę i niedzielę (10, 11 i 12 listopada).

Tegoroczny „Weekend z Niepodległą” zainauguruje w piątek (10 listopada) o godz. 19.00 recital fortepianowy Cartera Johnsona. Pochodzący z Kanady muzyk jest zwycięzcą II Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. S. Moniuszki w Rzeszowie (2021). W Zielonej Górze zagra utwory Tadeusza Bairda, Karola Szymanowskiego, Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki.

„Odzyskana Niepodległa” – to tytuł sobotniego koncertu, który także rozpocznie się o godz. 19.00. Podczas niego będzie okazja posłuchać fragmentów kompozycji nieznanych, dzieł odzyskiwanych z niepamięci i przywracanych do życia. Z orkiestrą symfoniczną filharmonii zielonogórskiej wystąpią śpiewacy: Joanna Zawartko (sopran), Adrian Domarecki (tenor) i Szymon Mechliński (baryton). „Tegoroczny „Weekend z Niepodległą” zakończy w niedzielę o godz. 19 koncert pt. „Concerto Festivo”. Tytuł ten nawiązuje do dzieła współczesnego kompozytora Dariusza Przybylskiego, które znalazło się w programie wydarzenia. Z orkiestrą kameralną filharmonii wystąpią: Łukasz Długosz (flet) oraz Roman Perucki i Hanna Dys (oboje grający na pozytywie – małych, przenośnych organach).

– Głęboko wierzę, że muzyka w rozbudzaniu patriotycznych uczuć odgrywa rolę niebagatelną, jednoczy nas pod biało-czerwoną flagą

– powiedział cytowany w komunikacie marszałek woj. lubuskiego Marcin Jabłoński, zapraszając na niepodległościowe koncerty w Filharmonii Zielonogórskiej.

Bilety na wszystkie wydarzenia „Weekendu z Niepodległą” są dostępne do zakupu na stronie >>www.bilety.filharmoniazg.pl/<<.