Funkcjonariusze SG ze Świecka podczas kontroli autokarów jadących do naszego kraju zatrzymali czterech cudzoziemców. Trzech zostało zobowiązanych do wyjazdu z Polski, a jeden będzie przekazany stronie niemieckiej.

Wszyscy obcokrajowcy zostali zatrzymani w środę (8 listopada). Tego dnia rano strażnicy graniczni skontrolowali na autostradzie A2 autokar relacji Bonn-Hrubieszów. Podróżowało nim m.in. trzech obywateli Indii, w wieku od 23 do 32 lat.

– Okazało się, że Hindusi są w trakcie procedury o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w naszym kraju, ale nie czekając na zakończenie tej procedury, bez skrępowania podróżowali wbrew przepisom po terytorium Unii Europejskiej

– powiedział w czwartek (9 listopada) rzecznik Nadodrzańskiego Oddziału SG por. SG Paweł Biskupik.

Z uwagi na naruszenie przepisów pobytowych obywatele Indii otrzymali decyzje zobowiązujące ich do powrotu do swojej ojczyzny w ciągu ośmiu dni oraz mają także półroczny zakaz wjazdu do strefy Schengen.

W tym samym dniu, w godzinach popołudniowych patrol SG skontrolował pasażerów wjeżdżającego do Polski autokaru relacji Flensburg-Warszawa. Jeden z nich – 24-letni obywatel Turcji – okazał się być osobą niepożądaną w Polsce, z uwagi na skazanie go w naszym kraju za kradzieże.

– Turek próbował się tłumaczyć, że do Polski jedzie turystycznie i ma jedynie zamiar zwiedzić Poznań. Na nic to jednak się nie zdało, gdyż niebawem w ramach readmisji zostanie przekazany służbom niemieckim

– zakończył rzecznik.