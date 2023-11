Dwoje Mołdawian próbowało przewieźć przez polsko-niemiecką granicę 14 migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki . Wszyscy zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy SG z Tuplic.

Obywatele Mołdawii, 23-letni mężczyzna i 20-latka, usłyszeli zarzut pomocnictwa przy próbie nielegalnego przekroczenia granicy. Przyznali się do niego i dobrowolnie poddali karze 10 miesięcy lub roku pozbawienia wolności w zawieszeniu.

– Wobec 23-latka wszczęto także postępowanie ws. zobowiązania go do powrotu do ojczyzny, dostał także siedmioletni zakaz wjazdu do państw strefy Schengen