W Kolesinie odsłonięto dzisiaj tablicę upamiętniającą powstanie wielkopolskie w rejonie Babimostu. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz, potomkowie powstańców oraz członkowie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

Tablica informuje o walkach powstańców w potyczce o Nowe Kramsko.

– Oddziały powstańców złożone z mieszkańców Starego i Nowego Kramska połączyły się i skupiły w Babimoście – mówi Andrzej Kowalski, prezes Klubu Rodła Ziemi Babimojskiej:

Prywatnym fundatorem tablicy upamiętniającej jest Sławomir Strzempek, wnuk dwóch powstańców wielkopolskich – Jacka Strzempka i Franciszka Frasza. Obaj zostali odznaczeni Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym:

Jak podkreśla Roman Zawalny, prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Sulechowie, każdy przejaw upamiętnienia powstańców jest powodem do dumy:

W lutym 1919 roku walki powstańcze dotarły aż do terenów dzisiejszego pogranicza lubusko-wielkopolskiego. Ślady powstania wielkopolskiego mamy też m. in. w Krośnie Odrzańskim, Żaganiu i Szprotawie, gdzie Niemcy przetrzymywali w obozach powstańców wziętych do niewoli.