Policjanci z Międzyrzecza zatrzymali 36-latka poszukiwanego do odbycia kary. Wpadł, gdyż próbował uniknąć kontroli. Teraz czeka go kolejny proces, tym razem za przestępstwa drogowe.

36-latek unikał zasądzonej wobec niego kary, a teraz ponownie stanie przed sądem, tym razem za niezatrzymanie się kontroli drogowej i zmuszenie mundurowych do pościgu. Grozi mu za to do 5 lat więzienia.

– Do tego ma aktywny zakaz prowadzenia pojazdów, którego złamanie także jest przestępstwem drogowym

– poinformował we wtorek (7 listopada) mł. asp. Mateusz Maksimczyk z KPP w Międzyrzeczu.

Mężczyzna został zatrzymany w piątek. Policjanci drogówki patrolując trasę S3 zauważyli toyotę, której kierowca zjeżdżając z niej do Międzyrzecza zignorował znak „stop” Funkcjonariusze dali mu sygnały do zatrzymania się, ale je zignorował i rozpoczął ucieczkę.

Po krótkim pościgu policjanci zajechali kierowcy toyoty drogę. Wówczas mężczyzna porzucił samochód i próbował ukryć się między pobliskimi garażami, ale szybko został namierzony i zatrzymany przez mundurowych.