Stowarzyszenie Forum Pamięci Niegosławice zaprasza na publiczne czytanie raportów z Auschwitz rotmistrza Witolda Pileckiego. Wydarzenie zaplanowano na niedzielę w Gminnym Centrum Kultury.

Odczytywany dokument, to opis losów osób więzionych w nieludzkich warunkach w obozie. – To poruszające relacje widziane oczyma współtowarzysza niedoli. Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu upamiętniającym te krwawe karty historii – mówi Arkadiusz Szlachetko prezes stowarzyszenia:

– Oprócz czytania raportów wydarzeniu towarzyszyć będzie między innymi spektakl ukazujący wojenne czasy – zaznacza Arkadiusz Szlachetko:

Dodajmy, że początek niedzielnego czytania raportów rotmistrza Pileckiego zaplanowano na godzinę 16.00.