Portal Niezależna.pl, relacjonując wywiad, podkreśla, że 25 października w Parlamencie Europejskim ma odbyć się głosowanie nad propozycją daleko idących zmian unijnych traktatów. Wśród zapisów pojawia się m.in. likwidacja prawa weta w 65 przypadkach, co znacznie osłabia decyzyjność państw członkowskich i stwarza ogromne możliwości największym krajom, zwłaszcza Niemcom i Francji.

– powiedział Saryusz-Wolski.

– stwierdził eurodeputowany PiS.

Jak wskazał, „dawcą suwerenności byłyby nie tak jak teraz, państwa członkowskie, które delegują swoją suwerenność częściowo na rzecz UE”.

– ocenił polityk.

Dodał, że gra toczy się również o powszechną likwidację (z wyjątkiem jednego punktu) prawa weta.

– ocenił.

– stwierdził Saryusz-Wolski, dodając, że na samym końcu drogi, wszystkie kraje członkowskie muszą wyrazić na to zgodę.

Jego zdaniem, jeśli opozycja utworzy rząd, pewnym jest, że jej politycy będą za tymi zmianami.

– zaznaczył Saryusz-Wolski.

Będziemy terenem zarządzanym z zewnątrz — powiedział w piątek prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński o projekcie nowego traktatu europejskiego. Dodał, że konieczna jest „obrona przed tym” bardzo szerokiego frontu osób.

„Za chwilę zostanie przedłożony, a miał być przedłożony przed naszymi wyborami, ale oni doszli do wniosku, że może tego Polacy nie zniosą, taki projekt nowych traktatów europejskich, który sprowadzi się do tego, jak powiedział pan redaktor słusznie w telewizji, że może nam +zostanie prawo do wyznaczania trasy ścieżek rowerowych, ale to też nie jest pewne”

– wskazał Kaczyński na IX Nadzwyczajnym Zjeździe Klubów „Gazety Polskiej” w Spale.

Podkreślił, że w 65 dziedzinach decyzje mają przejść w ręce UE — całościowe lub na zasadzie podziału.

– ocenił.

Dodał, że wówczas decyzje będą zapadały gdzie indziej, a Niemcy przy głosowaniu większościowym „zawsze zdobędą przewagę”.

– zaapelował Kaczyński.

Mówił o tym, że do takiej obrony potrzebny jest bardzo szeroki front. Analizował, że na PiS w ostatnich wyborach głosował 7 milionów 640 tysięcy osób, a w poprzednich ponad 8 milionów, natomiast w drugiej turze wyborów prezydenckich na Andrzeja Dudę ponad 10 mln wyborów.

„Teraz w referendum wzięło udział ponad 11 milionów osób. Jeśli nawet odliczyć tych, co głosowali na +tak+, czyli 2-4 procent z tej liczby, w zależności od pytania, to w dalszym ciągu liczba bardzo duża. (…) Jest do czego się odwołać. To jest kwestia mobilizacji, uświadomienia tym ludziom, że to, iż PiS, Zjednoczona Prawica im się czymś naraziła, czy też nie w każdej sprawie mają takie same poglądy, nie każdy polityk tej formacji im się podoba, czy nawet wielu im się nie podoba, że to nie jest powód, aby uczestniczyć w operacji likwidacji własnego państwa. Zaplecze mamy i te 11 milionów to jest wystarczające zaplecze, aby ten bieg wydarzeń odmienić. To wymaga bardzo przemyślanego działania głównej siły opozycyjnej, w zasadzie jedynej siły opozycyjnej, czyli Zjednoczonej Prawicy. To wymaga także jej jedności. Wymaga także szerszego zaangażowania społecznego, czasami zupełnie bezpośredniego”