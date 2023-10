Zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące, mandat w wysokości 2,5 tys. zł i 15 punktów karnych – to kara, jaka spotkała kierowcę citroena, który w Bytnicy jechał z prędkością 115 km/h przy jej ograniczeniu do 40 km/h – poinformowała w środę kom. Justyna Kulka z KPP w Krośnie Odrzańskim.

Do zatrzymania mężczyzny do kontroli drogowej doszło w poniedziałek (16 października) w Bytnicy podczas rutynowych działań krośnieńskiej drogówki. Funkcjonariusze z pracującego tam patrolu zauważyli bardzo szybko zbliżający się do nich pojazd.

– Wynik pomiaru by jednoznaczny. Dozwolona w tym miejscu prędkość do 40 km/h została znacząco przekroczona. Kierujący jechał o 75 km/h szybciej niż powinien i poniósł tego dotkliwe konsekwencje

– powiedziała policjantka.

Dodała, że wyższa prędkość wpływa na dłuższą drogę hamowania, a w przypadku występowania śliskiej, mokrej nawierzchni ta droga jeszcze niebezpiecznie się wydłuża. Ma to miejsce m.in. podczas panującej obecnie jesiennej aury.

– Dlatego cały czas przypominamy, że to właśnie nadmierna prędkość czy jej niedostosowanie do warunków na drodze jest najczęstszą przyczyną wypadków i tragedii

– zaznaczyła policjantka.