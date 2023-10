PiS wygrało niedzielne wybory do Sejmu z wynikiem 36,8 proc. Koalicja Obywatelska zdobyła 31,6 proc., Trzecia Droga – 13 proc., Lewica – 8,6 proc., a Konfederacja – 6,2 proc. Wszystkie te komitety uzyskały mandaty poselskie – wynika z sondażu Ipsos.

Według sondażu pod progiem wyborczym znaleźli się Bezpartyjni Samorządowcy, którzy otrzymali 2,4 proc. głosów.

W przeliczeniu na uzyskane mandaty Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 200 mandatów, Koalicja Obywatelska – 163, Trzecia Droga – 55, Lewica – 30 , Konfederacja – 12 – wynika z sondażu Ipsos.

73,7 proc. kobiet i 72 proc. mężczyzn głosowało w tegorocznych wyborach parlamentarnych – wynika z sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsat. 83,2 procent głosujących to osoby w wieku 50 – 59 lat.

Z badania wynika, że w tegorocznych wyborach parlamentarnych zagłosowało 73,7 proc. kobiet i 72 proc. mężczyzn. 83,2 procent głosujących to osoby w wieku 50 – 59 lat. 78,5 proc. to osoby w wieku 40 – 49 lat; 72,3 – w wieku 30 – 39 lat. 68,8 to osoby w wieku 18 – 29 lat; 67,0 – to osoby w wieku 60 i więcej lat.

Frekwencja w referendum

Frekwencja w referendum wyniosła 40 proc., co powoduje, że wynik referendum nie jest wiążący – wynika z sondażu Ipsos.

Na pytanie: „Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?” 97,5 proc. odpowiedziało „nie”, a 2,5 proc. – „tak”.

Na kolejne pytanie: „Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?” 96 proc. odpowiedziało „nie”, a 4 proc. – „tak”.

Na pytanie: „Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?” 97,8 proc. odpowiedziało „nie”, a 2,2 proc. – „tak”.

Na ostatnie pytanie: „Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?” 98,6 proc. odpowiedziało „nie”, a 1,4 proc. – „tak”.

Najwyższa frekwencja w wyborach na Mazowszu – 78,3 proc., najniższa – 66,1 proc. w Opolskiem

Najwyższa frekwencja w wyborach parlamentarnych była na Mazowszu – 78,3 proc., a najniższa – 66,1 proc. w woj. opolskim – wynika z badanie exit poll Ipsos opublikowanego w niedzielę wieczorem.

Zgodnie z badaniem exit poll, opartym na odpowiedziach udzielanych przez wyborców po wyjściu z lokalu wyborczego, frekwencja ogółem wyniosła 72,9 proc.

W woj. dolnośląskim frekwencja wyniosła 71,7 proc., w woj. kujawsko – pomorskim 72 proc., w woj. lubelskim – 70,3 proc., w woj. lubuskim – 69,6 proc., w woj. łódzkim – 68,8 proc., w woj. małopolskim – 74,3 proc., w woj. mazowiecki – 78,3 proc., w woj. opolskim – 66,1 proc., a w woj. podkarpackim – 69,3 proc.

W woj. podlaskim frekwencja wyniosła 69,5 proc., w woj. pomorskim – 77,6 proc., w woj. śląskim – 74,8 proc., w woj. świętokrzyskim – 71,9 proc., w woj. warmińsko-mazurskim – 67,3 proc., w woj. wielkopolskim – 75 proc., a w woj. zachodniopomorskim – 68,3 proc.

Zgodnie z badaniem, frekwencja na wsi wyniosła 69,5 proc., w miastach do 50 tys. – 73,1 proc., w miastach od 51 tys. do 200 tys. – 73 proc., w miastach 201-500 tys. – 81,5 proc., zaś w miastach powyżej 500 tys. – 78,9 proc.