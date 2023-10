Nieustraszone Siły Zbrojne RP niemal zakończyły misję ratowania wszystkich Polaków z Izraela. Były tak skuteczne, że wiele krajów europejskich poprosiło Polskę o ewakuację również swoich obywateli – napisał w czwartek na platformie X wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk.

Poland’s fearless Armed Forces have almost completed their mission to rescue all Poles from Israel. The Armed Forces have gone about their duty with professionalism & speed. They have been so effective that numerous European countries have asked Poland to evacuate their citizens…

