Pierwszeństwo ewakuacji mają osoby, które na terenie Izraela znajdują się czasowo; są to w największej części grupy zorganizowane, czyli pielgrzymki i wycieczki. Ze względu na porę roku, indywidualnych turystów jest stosunkowo mało – przekazał w poniedziałek szef MSZ Zbigniew Rau.

Minister SZ poinformował, że polskich służbom konsularnym udało się ustalić, że z Izraela będzie chciało się wydostać ok. 1 tys. polskich obywateli. Mają oni sukcesywnie przybywać na lotnisko Ben Guriona pod Tel-Awiwem.

Dodał, że pierwszeństwo ewakuacji mają osoby, które na terenie Izraela znajdują się czasowo.

– Są to w największej części grupy zorganizowane, mianowicie pielgrzymki i wycieczki. Ze względu na porę roku, indywidualnych turystów jest stosunkowo mało

– powiedział Zbigniew Rau.

– Jeśli chodzi o obywateli polskich, którzy na stałe zamieszkują w Izraelu, a chcą opuścić Izrael w związku z obecną sytuacją, ponieważ oni mają zakwaterowanie i niejako mieszkają u siebie, będą ewakuowani w dalszej kolejności, ale oczywiście będą mogli skorzystać z tej oferty

– zapewnił.

Poinformował ponadto, że Polska otrzymuje zapytania z niektórych państw regionu, w tym z Litwy i Chorwacji o to, „czy polski most powietrzny, który uruchamiamy z Tel-Awiwu do Warszawy może być przez nich wykorzystany”.

– Nasza odpowiedź jest: „tak oczywiście”, ale najpierw będziemy ewakuować tych wszystkich obywateli polskich, którzy znajdują się tam czasowo, przede wszystkim w grupach, o których mówiłem

– podkreślił.