Trwa żagański Tydzień Seniora. Z ofertą spotkań z dojrzałymi mieszkańcami miasta wyszła Miejska Biblioteka Publiczna imienia Papuszy. Dziś w czytelni ogólnej książnicy przeprowadzono warsztaty rękodzielnicze pod nazwą „String Art”.

Tematem zajęć było malowanie obrazów nicią. – To nieczęsto spotykana forma prac, ale bez wątpienia przyciągająca uwagę. Dziś swoją wrażliwość pokazali żagańscy seniorzy – mówi Magdalena Śliwak szefowa żagańskich bibliotekarek:

– Sama technika wywodzi się z haftu matematycznego, ale to tylko tak groźnie brzmi. W rzeczywistości ważna jest tu kreatywność i wyobraźnia, a wówczas powstają piękne obrazy – mówi Urszula Sitarz współorganizatorka spotkania:

Same seniorki podkreślają, ze to ciekawa forma warsztatów. – Jak widać wciąż uczymy się czegoś nowego. No i jak zawsze się integrujemy – podkreślają uczestniczki spotkania:

Dodajmy, że jutro seniorzy między innymi zagrają w kręgle.