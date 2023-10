Uwaga! 15 października obroń swoje prawo do obniżonego wieku emerytalnego, świadczeń rodzinnych, do 800 plus, do 13 i 14 emerytury, do bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów – apeluje w najnowszym spocie wyborczym PiS.

W czwartek rano PiS zamieścił w mediach społecznościowych kolejny spot wyborczy.

Apeluje w nim, aby 15 października obronić swoje prawo do obniżonego wieku emerytalnego, świadczeń rodzinnych, do 800 plus, do 13 i 14 emerytury, do bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów, do rozwoju, czy do bezpieczeństwa.

– Stop bezrobociu i wyprzedaży narodowych firm (…) Stop nielegalnej imigracji. 15 października głosuj na PiS lista nr. 4

– wskazuje PiS.

