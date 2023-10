W środę rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował, że sąd oddalił w całości powództwa Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Helsińskiej Fundacja Praw Człowieka, które chciały dla premiera Mateusza Morawieckiego i PiS zakazu informowania m.in. o tym, że tzw. pakt migracyjny zakłada przymus relokacji nielegalnych migrantów.

Obie organizacje złożyły wnioski do sądu w trybie referendalnym, domagając się zakazania premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz Prawu i Sprawiedliwości rozprzestrzeniania – ich zdaniem nieprawdziwych informacji – m.in. o tym, że projekt unijnych przepisów dotyczących tzw. paktu migracyjnego zakłada przymus relokacji nielegalnych migrantów. FOR oraz HFPC chciały też zakazu rozprzestrzeniania informacji wskazujących na to, że tzw. pakt migracyjny dotyczy nielegalnych migrantów.

Premier Morawiecki w ubiegły piątek po nieformalnym posiedzeniu RE przekazał, że podjął decyzję o zawetowaniu części dot. migracji i nie ma tego zapisu w konkluzji szczytu. Dodał, że przedstawił 5-punktowy plan walki z nielegalną imigracją poprzez m.in silną ochronę granic zewnętrznych, walkę z przemytnikami ludzi i odcięcie pomocy socjalnej dla nielegalnych emigrantów.

15 października – w dniu wyborów parlamentarnych – odbędzie się referendum, w którym zostaną zadane pytania:

„Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?”,

„Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?”,

„Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?” oraz

„Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?”.

Premier: nawet sądy III RP przyznały, że pakt migracyjny zawiera przymusową relokację nielegalnych imigrantów

Nasi przeciwnicy domagali się cenzury, ale nawet sądy III Rzeczypospolitej przyznały, że pakt migracyjny zawiera przymusową relokację nielegalnych imigrantów. Dzisiaj jest to dla wszystkich więcej niż jasne, dla mnie to było jasne zawsze – powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podczas konferencji prasowej odniósł się do wyroku sądu, który oddalił w całości powództwa Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Helsińskiej Fundacja Praw Człowieka. Wnioskowały one o zakaz informowania m.in. o tym, że tzw. pakt migracyjny zakłada przymus relokacji nielegalnych migrantów.

„Przed tym przestrzegamy (przed przymusową relokacją – PAP) na najróżniejsze sposoby, (…) także przez nasze różne filmy, które miały być zakazane. Miała być na nie nałożona cenzura, tego domagali się nasi przeciwnicy. Ale nawet sądy III Rzeczypospolitej przyznały, że pakt migracyjny zawiera przymusową relokację nielegalnych imigrantów. Dzisiaj jest to dla wszystkich więcej niż jasne, dla mnie to było jasne zawsze”

– powiedział Morawiecki.

Premier ocenił, że wojna na Bliskim Wschodzie wiąże się z ogromnym niebezpieczeństwem dla wszystkich Polaków, ponieważ „grozi Polsce potężna fala migracji”.

„Pakt migracyjny dzisiaj, to wiemy już ponad wszelką wątpliwość po moich ostatnich spotkaniach na Radzie Europejskiej, wiąże się z nielegalną imigracją i dystrybucją nielegalnych imigrantów do wszystkich państw członkowskich”

– powiedział.

Morawiecki ocenił, że pośród wielkich fal migrantów będą setki tysięcy młodych mężczyzn, wśród których będą zarówno bojownicy islamscy, jak i terroryści. „Tego nie da się uniknąć” – dodał premier.