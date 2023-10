20 tys. zł stracił 83-latek z Nowej Soli, który padł ofiarą oszustów telefonicznych. Mógł stracić kolejne 40 tys. zł, ale zapobiegła temu pracownica banku – poinformowała w środę asp. Justyna Sęczkowska-Sobol z KPP w Nowej Soli.

5 października do starszego nowosolanina zatelefonował oszust podający się za pracownika banku. Przekonał seniora, że jego pieniądze są zagrożone i musi je natychmiast przelać na podane konto, jak to określił techniczne. Mężczyzna zrobił, co mu nakazano i przelał 20 tys. zł.

Kilka dni później, w poniedziałek (9 października) fałszywy bankier ponownie zadzwonił do 83-latka. Tym razem z informacją, że jego lokaty też są w niebezpieczeństwie. Senior udał się do banku, zamknął lokaty, wypłacił z nich 40 tys. zł i chciał je wpłacić na konto podane przez oszusta.

Na szczęście czujnością wykazała się jedna z pracownic placówki, która po rozmowie ze starszym panem zorientowała się, że padł on ofiarą oszustwa. Zastrzegła mu konto i o całej sytuacji powiadomiła policję. Dzięki jej reakcji mężczyzna nie stracił całych swoich oszczędności.

Policjantka przypomniała, że zawsze należy stosować zasadę ograniczonego zaufania do obcych, a jeśli podejrzewamy podstęp natychmiast skontaktować się z policją, dzwoniąc na numer alarmowy 112, przekazując jak najwięcej zapamiętanych szczegółów.

– Nie bądźmy także obojętni i ostrzegajmy naszych krewnych przed osobami podszywającymi się pod pracowników banku czy policjantów. Nie pozwólmy, aby nasi najbliżsi stracili dorobek swojego życia

– zaapelowała asp. Sęczkowska-Sobol.