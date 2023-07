Ponad dwa miliony złotych – to kwota, którą tylko w tym roku ukradli Lubuszanom oszuści. Nie ma praktycznie tygodnia, by nie pojawiały się informacje o kolejnych przypadkach oszustw. Ich ofiarami padają zazwyczaj osoby starsze.

Stąd kolejne apele, by zachować szczególną ostrożność – mówi Marcin Maludy z lubuskiej policji.

Marcin Maludy dodaje, że osoby starsze padają ofiarami perfidnych manipulacji.

Rzecznik lubuskiej policji dodał, by w razie jakichkolwiek podejrzeń co do intencji osoby, z którą rozmawiamy, poprosić o pomoc kogoś, do kogo mamy zaufanie.