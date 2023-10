Lubuscy Samorządowcy odebrali dziś symboliczne czeki, które przybliżają do budowy nowych domów mieszkalnych. Te, powstać mają w ramach SIM czyli Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych. To rozwiązanie, z którego mogą skorzystać osoby, których na zakup mieszkania nie stać, ale mogą sobie pozwolić na jego najem. W ramach tego projektu na przykład w Strzelcach powstanie 36 takich mieszkań. Burmistrz Strzelec Krajeńskich Mateusz Feder, odbierając czek na blisko 1 milion 700 tyś złotych mówił, że pierwsi lokatorzy wprowadzą się do nowych mieszkań w 2026 roku

Gdy Strzelce już przygotowują się do budowy Sława, Szlichtyngowa i Wschowa otrzymały po 3 miliony na wkład własny do Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych. Mówi poseł PiS marek Ast:

To dobry czas dla lubuskich samorządów – mówił wojewoda lubuski Władysław Dajczak:

Posiadanie dachu nad głos to jedna z głównych potrzeb każdego człowieka – mówiła poseł Elżbieta Płonka:

Program powstał dzięki współpracy rządu i samorządów – mówi Mirosław Jakubowski Krajowy Zasób Nieruchomości:

W Polsce funkcjonują 34 spółki SIM.