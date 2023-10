Policjanci z Gubina zatrzymali 54-latka podejrzanego o ugodzenie nożem mieszkańca tego miasta. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące – poinformowała w piątek kom. Justyna Kulka z KPP w Krośnie Odrzańskim.

– Zgodnie z przedstawionymi zarzutami 54-latkowi grozi nawet dożywicie. Okazało się, że było on także poszukiwany listem gończym przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu (Dolny Śląsk) do odbycia kary pozbawienia wolności” – dodała policjantka.

To finał sprawy, którą policjanci zajmowali się od 23 września br. Tego dnia na ul. Lubelskiej w Gubinie doszło do ugodzenia nożem mieszkańca tego miasta. Sprawca zbiegł nie udzielając pokrzywdzonemu pomocy. Ten trafił do szpitala.

Do poszukiwań napastnika natychmiast skierowano patrole będące w służbie, został także ogłoszony alarm dla komisariatu w Gubinie. Śledczym dość szybko udało się wytypować podejrzewanego, którego wizerunek trafił do wszystkich patroli.

Na początku tego tygodnia (2 października) poszukiwanego rozpoznała policjantka będąca akurat poza służbą i niezwłocznie powiadomiła o tym dyżurnego jednostki, który skierował we wskazane miejsce patrole. Mężczyzna został zatrzymany do wyjaśniania, a potem usłyszał zarzuty. Okazało się, że zna się z pokrzywdzonym.

– Oprócz zarzutu usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonego ma także zarzut posiadania narkotyków, które znaleźli przy nim policjanci. W czwartek (5 października) sąd przychylił się do wniosku prokuratora i aresztował 54-latka na trzy miesiące

– dodała Kulka.