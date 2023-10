Iranka Narges Mohammadi, więziona obrończyni praw kobiet, laureatką Pokojowej Nagrody Nobla (krótka)

Przebywająca w więzieniu obrończyni praw kobiet w Iranie Narges Mohammadi została laureatką Pokojowej Nagrody Nobla za 2023 rok – ogłosił w piątek Norweski Komitet Noblowski.

– wskazała przewodnicząca Komitetu Berit Reiss-Andersen.

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2023 #NobelPeacePrize to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all.#NobelPrize pic.twitter.com/2fyzoYkHyf

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2023