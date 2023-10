Powiat żagański otrzymał 4,5 miliona złotych na budowę drogi wraz ze ścieżką rowerową od ulicy Żaków do strefy inwestycyjnej w Iłowej. Wartość kosztorysowa zadania sięga 7,5 miliona.

To strategiczna inwestycja umożliwiająca dojazd do powstających w strefie miejsc pracy. – Dla powiatu i dla iłowskiej gminy bardzo ważne zadanie ze względu na teren, gdzie mieści się wiele firm dających zatrudnienie. To także bliskość do węzła przy autostradzie – mówi starosta powiatowy Henryk Janowicz:

– To efekt współpracy samorządów. A wszystko dla dobra mieszkańców – zaznacza Henryk Janowicz:

Dodajmy, że ścieżka rowerowa połączy się pod wiaduktem z budowaną w tej chwili drogą dla jednośladów i pozwoli dojechać rowerzystom do Konina Żagańskiego.