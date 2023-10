Rozstrzygnięto kolejny nabór z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Województwo lubuskie otrzyma niemal 183 mln zł. Dobre drogi to nowe inwestycje, nowe miejsca pracy, poprawa bezpieczeństwa i komfortu jazdy, wzrost konkurencyjności regionów i ośrodków gospodarczych, a także czystsze i lepsze powietrze. Co zatem konkretnie zostanie wykonane za te pieniądze?

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2024 rok. Przy wykorzystaniu rządowego wsparcia samorządy będą mogły szybciej i sprawniej wyremontować oraz wybudować potrzebne w swoim regionie drogi. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli komfortowo i bezpiecznie dojeżdżać do pracy czy do szkoły.

105 km dróg w województwie lubuskim

Do województwa lubuskiego trafi w sumie blisko 183 mln zł na budowę, przebudowę lub remont dróg lokalnych, dróg powiatowych i gminnych:

64,3 mln zł na zadania powiatowe,

77,4 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 109 zadań: 36 powiatowych i 73 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 105 kilometrów dróg: 53 km powiatowych i 52 km gminnych.

– Do tej pory z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg województwo lubuskie otrzymało 650 mln zł – mówi wojewoda lubuski Władysław Dajczak. – To naprawdę ogromna kwota. Realizacje tych inwestycji widać w lubuskich samorządach

– podsumowuje wojewoda.

Czeki wskazujące na to, co konkretnie zostanie wykonane i w jakich gminach, publikuje na swoim profilu społecznościowym Lubuski Urząd Wojewódzki

Dofinansowanie z RFRD dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80 proc. kosztów realizacji zadania.

Nowe drogi w całym kraju

W sumie wsparcie rządowe uzyska 2 669 zadań, w tym 688 powiatowych i 1 981 gminnych. Dzięki temu planowana jest budowa, przebudowa lub remont 3,5 tys. km dróg – 1,57 tys. km dróg powiatowych i 1,93 tys. km dróg gminnych. Na dofinansowanie zadań gminnych trafi 2 643 mln zł, na zadania powiatowe przeznaczonych zostało 1 956 mln zł.

– Bezpieczeństwo i komfort życia w naszych małych ojczyznach są równie ważne, jak wygoda i przewidywalne podróże po sieci dróg szybkiego ruchu. Dlatego kierujemy do samorządów gminnych i powiatowych kolejne środki na budowę i remonty dróg lokalnych. Na inwestycje, które będą realizowane w 2024 r., przeznaczyliśmy 4,6 mld zł. W sumie, od uruchomienia w 2019 r. Funduszu Dróg Samorządowych, którego kontynuacją jest Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg, na ten cel trafiły ponad 22 mld zł. Umożliwiło to realizację ponad 22 tys. inwestycji o łącznej długości przeszło 26 tys. km. Nigdy w historii Polski na drogi lokalne nie trafiło tak wielkie wsparcie, ani nie było realizowanych tylu inwestycji, z których codziennie korzystają Polacy