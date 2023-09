Juliusz Dudziak, pełniący obowiązki wójta gminy Brody podał się do dymisji. Stało się to po emisji dwóch reportaży telewizyjnych, których autorem jest Maciej Piotrowski.

– To długa historia, ale w z grubsza chodzi w niej o to, że gminne ścieki odprowadzane są do oczyszczalni, która nie działa – tłumaczy dziennikarz.

W obliczu tych informacji pełniący obowiązki wójt gminy Brody Juliusz Dudziak złożył rezygnację z pełnionej funkcji na ręce premiera Mateusza Morawieckiego.