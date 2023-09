W jednym z pomieszczeń szpitalnych wybuchł pożar. Personel 105. Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach przystąpił do przeprowadzenia ewakuacji i rozpoczął samodzielnie akcję gaśniczą do przyjazdu straży pożarnej. To na szczęście ćwiczebny trening, który co jakiś czas należy przeprowadzić.

Takie przedsięwzięcia to również przećwiczenie współdziałania szpitalnej placówki ze wszystkimi służbami. W sprawdzeniu tym uczestniczyli bowiem policjanci oraz kilka zastępów straży pożarnej. W tym wypadku strażacy oprócz udziału w treningu pełnili również rolę oceniającą i doradczą. – Jesteśmy tu po to, aby wskazać dobre punkty działania personelu szpitala, ale i zwrócić uwagę na ewentualne niedociągnięcia. – mówi młodszy kapitan Paweł Brela z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach: