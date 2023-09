Choć w Muzeum Twierdzy Kostrzyn sezon turystyczny trwa do końca października to można już pokusić się o podsumowanie tegorocznej frekwencji. Muzealnicy oceniają, że będzie to kolejny rok wzrostu liczby zwiedzających.

– Wciąż jednak nie osiągnęliśmy stanów osobowych sprzed pandemii – informuje Ryszard Skałba, dyrektor kostrzyńskiej placówki.

Dodajmy, że od października wszystkie bastiony i podziemia twierdzy obejmują we władanie nietoperze, które hibernują tam do wiosny.