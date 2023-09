Papież Franciszek powiedział, że beatyfikowana w niedzielę w Markowej rodzina Ulmów była promieniem światła podczas drugiej wojny światowej. „Niech będzie dla nas wszystkich wzorem do naśladowania w czynieniu dobra w służbie potrzebującym” – mówił wiernym podczas spotkania na modlitwie Anioł Pański w Watykanie.

Zwracając się do wiernych przybyłych na plac Świętego Piotra papież powiedział: „Dzisiaj w Markowej w Polsce zostali beatyfikowani męczennicy Józef i Wiktoria Ulmowie i ich siedmioro dzieci. Cała rodzina została zgładzona przez nazistów 24 marca 1944 roku za udzielenie schronienia Żydom, którzy byli prześladowani”.

„Nienawiści i przemocy, które charakteryzowały tamten czas, przeciwstawili miłość ewangeliczną. Ta polska rodzina, która była promieniem światła w mrokach II wojny światowej, niech będzie dla nas wszystkich wzorem do naśladowania w czynieniu dobra, w służbie potrzebującym” – oświadczył Franciszek.

Następnie poprosił obecnych: „Aplauz dla tej rodziny”.

Papież wezwał: „Za ich przykładem poczujmy się wezwani do tego, by przeciwstawić sile oręża moc miłosierdzia, retoryce przemocy – wytrwałość w modlitwie. Uczyńmy to nade wszystko dla bardzo wielu krajów, które cierpią z powodu wojny. Myślę tutaj szczególnie o tym, byśmy zintensyfikowali modlitwę za udręczoną Ukrainę; są tutaj flagi Ukrainy, ona tak cierpi”.

Franciszek wyraził także bliskość z ludnością Maroka, dotkniętego przez trzęsienie ziemi. Dodał, że modli się za ofiary i za rannych. Podziękował ratownikom, którzy przybyli z pomocą.