Nie mamy wielkiej części naszego dorobku poprzednich wieków, nasz ostateczny cel to odzyskiwanie Polski, chcemy, by cały nasz naród został nobilitowany – mówił w sobotę (9 września), w Końskich, podczas konferencji programowej PiS, prezes partii Jarosław Kaczyński.

Bezpieczeństwo

– Rodzina, naród, sprawiedliwość oraz wolność. Wszystko to istnieje jeżeli zapewnione jest bezpieczeństwo począwszy od militarnego poprzez ekonomiczne, socjalne i gospodarcze, a także energetyczne

– mówił podczas konferencji programowej PiS prezes partii Jarosław Kaczyński.

?? Rodzina, naród, sprawiedliwość oraz wolność. Wszystko to istnieje jeżeli zapewnione jest bezpieczeństwo począwszy od militarnego poprzez ekonomiczne, socjalne i gospodarcze, a także energetyczne – Premier, Prezes #PiS J. #Kaczyński. #KonkretyPiS pic.twitter.com/he9X9ZPkL5 — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) September 9, 2023

Wartość ludzkiego życia

– Wartość ludzkiego życia jest najważniejsza!

– mówił Kaczyński.

Polska podmiot, nie klient innych państw

Jarosław Kaczyński poruszył w swoim wystąpieniu temat polityki zagranicznej.

– Przez cały czas, przez całe to ośmiolecie prowadziliśmy politykę, która zmieniała status Polski, politykę zagraniczną bardzo energetyczną

– powiedział.

„Ta polityka była realizacją naszej racji stanu, po pierwsze oderwania się od tej pozycji państwa zależnego, państwa-klienta, bo to była pozycja, której pragnął Donald Tusk, bo tylko dzięki niej mógł osobiście awansować. A nic poza osobistym awansem go nie obchodzi” – zauważył prezes PiS.

Dodał, że Polska jest teraz „niezależnym podmiotem politycznym”. „Jesteśmy suwerennym państwem” – podkreślił Kaczyński.

Mówił też o działaniach na rzecz utrzymywania i wzmacniania tej pozycji. Wskazywał, że w wizji na kolejne dziesięciolecia „Polska jest naprawdę państwem ciężkiej wagi”.

Postęp gospodarczy

„To jest wizja postępu gospodarczego, supernowoczesnej gospodarki opartej o polskie mózgi. I to jest także wizja odzyskiwania Polski, bo my Polacy, poprzednie pokolenia, (…) nie mamy bardzo wielkiej części naszego dorobku, dorobku poprzednich wieków, to zostało zniszczone” – zaznaczył Kaczyński.

Mówił w tym kontekście, że w przyszłości, kiedy Polska będzie na poziomie najbogatszych państw, będzie można odbudować kamienice, pałace, zamki czy dwory. „To odzyskiwanie Polski, to jest nic innego jak nasz cel ostateczny i wedle badań, mieszczący się dzisiaj w oczekiwaniach, marzeniach wielu milionów Polaków. Chcemy, by cały nasz naród został nobilitowany” – podkreślił prezes PiS.

„I chcemy takiej Polski, która będzie mogła powiedzieć: nasi wrogowie próbowali nas zniszczyć i to im się całkowicie nie udało. To jest nasz cel” – dodał Kaczyński.

Środowisko naturalne

Prezes PiS mówił też o koniecznych działaniach w obszarze środowiska naturalnego. „Musimy zapobiec suszom, musimy zapobiec pustynnieniu i to jest zaplanowane, na to trzeba będzie wydać dziesiątki miliardów złotych, ale to jest całkowicie możliwe” – podkreślił. Wyjaśnił, że trzeba będzie tworzyć zbiorniki wodne przy rzekach i 50 tys. kilometrów rowów melioracyjnych.

Prezes PiS zachęcał też członków i sympatyków do ciężkiej pracy w kampanii wyborczej.