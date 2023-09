Policjanci z Żagania zatrzymali 28–latka, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Okazało się, że był poszukiwany trzema lisami gończymi i w maju tego roku uciekł z zakładu karnego.

Nieoczekiwany wynik kontroli drogowego pirata

– Mężczyzna usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej za co grozi mu od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Do tego odpowie za szereg wykroczeń drogowych

– powiedział rzecznik.

Do pościgu doszło w środę (6 września) w Żaganiu. Na ul. Lotników Alianckich uwagę policjantów z zwrócił kierowca audi A6, który przekroczył podwójna linę ciągłą podczas wyprzedzania. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać go do kontroli drogowej, ten jednak zignorował ich sygnały i rozpoczął się pościg.

Uciekał z zabójczą prędkością

– Kierowca audi zaczął uciekać w stronę miejscowości Iłowa. Nadal ignorował sygnały świetlne i dźwiękowe wysyłane przez radiowóz. Podczas pościgu pędził ponad 240 km/h, łamiąc szereg przepisów ruchu drogowego i stwarzając ogromnie niebezpieczeństwo

– zrelacjonował Maludy.

W końcu, we wsi Czerna pirat drogowy stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Kontynuował jeszcze ucieczkę na piechotę, ale po przebiegnięci kilkuset metrów został złapany przez funkcjonariuszy. Jak wyjaśnił uciekał bo wiedział, że jest poszukiwany.