Mieszkańcy w jednym z powiatów naszego województwa stracili już ponad pół miliona złotych. Jakie metody wykorzystują oszuści, że są tak wiarygodni i skuteczni? Co zrobić, by uchronić się przed naciągaczami i nie stracić oszczędności życia lub nie zostać z kredytami do spłacenia? Policja przypomina, że telefon od złodziei może otrzymać każdy z nas, ale to od ciebie zależy czy dasz się wciągnąć w sidła oszusta.

Mimo wielu nieustannych apeli i doniesień medialnych oszuści w dalszym ciągu docierają do osób, które wciągają w wymyśloną historię, wyłudzając informacje, by następnie przejąć ich pieniądze, bądź zaciągnąć na ich konto kredyty.

Wyjątku od tej przykrej sytuacji nie stanowią mieszkańcy powiatu krośnieńskiego. Od początku bieżącego roku straty, jakie w wyniku przestępczego procederu poniosło 56 mieszkańców sięgają blisko 600 tysięcy złotych.

Oszuści potencjalne ofiary wyszukiwali na portalach aukcyjnych, gdzie podszywali się zarówno pod sprzedawców jak i kupujących. Włamywali się też na konta portali społecznościowych, dzięki czemu pozyskiwali dane, wysyłając wiadomości z prośbą o przesłanie kodów do płatności BLIK.

Oszuści działają na emocjach swojej ofiary

Podstawą skuteczności złodziei jest wykorzystywanie technik manipulacji. W trakcie rozmowy telefonicznej oszuści podszywają się pod pracownika banku, doradcę inwestycyjnego z zakresu kryptowalut lub też wykorzystując dobroć starszej osoby, pod córkę, albo inną bliską osobę. Mimo, że historie są różne, to sposób działania rabusiów jest bardzo podobny.

– W wielu przypadkach coś, co może być dla nas zgubne to pośpiech, łatwowierność, działanie pod wpływem emocji, szybka chęć zysku, czy też brak wiedzy na dany temat

– przestrzega komisarz Justyna Kulka z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim.

Co zrobić, by nie dać się wciągnąć w złodziejską pułapkę

Jak zatem uchronić się przed oszustami?