Przez dwa dni w Żaganiu każda chętna mieszkanka miasta mogła wziąć udział w treningach walki wręcz pod nazwą „Samoobrona kobiet – zaufaj wojsku”. Na terenie parku książęcego uczestniczki projektu miały okazję ćwiczyć pod nadzorem wojskowych instruktorów.

Po Szprotawie oraz Lubsku ministerialny program zagościł do Żagania i cieszył się dużym zainteresowaniem. Mundurowi specjaliści różnych sztuk walk doradzali jak obronić się przed napastnikiem, jak zejść z linii ciosu oraz jak stosować uniki. Same ćwiczące z żołnierzami podkreślają, że pomysł jest trafiony. – To dobrze spędzony dzień na aktywności fizycznej. Poza tym nigdy nie wiadomo kogo możemy spotkać na swojej drodze – dodają kursantki: