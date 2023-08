Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed upałami.

„Przed nami kilka gorących dni. Temperatura w wielu miejscach już dziś może przekraczać 30 stopni Celsjusza.”

– napisało RCB na twitterze.

https://x.com/rcb_rp/status/1690628746628182016?s=46

Centrum przypomina o zasadach bezpieczeństwa podczas upałów, czyli noszeniu nakrycia głowy, ograniczeniu przebywania w pełnym słońcu i o tym, by nie zostawiać dzieci, ani zwierząt w samochodzie. Zaleca też unikanie wysiłku fizycznego, pozostanie w domu w miarę możliwości, stosowanie kremów z filtrem i noszenie lekkiej i przewiewnej odzieży.

Ostrzeżenie przed upałami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami w południowo-wschodniej i centralnej części kraju. Ostrzeżenie drugiego stopnia w trzystopniowej skali wydano dla województw mazowieckiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i śląskiego, a także dla części powiatów w województwach lubelskim, podkarpackim, małopolskim i opolskim.

Synoptycy prognozują, że temperatura maksymalna wyniesie od 29 do 31 stopni Celsjusza, a w kolejnych dniach – od 30 do 34 stopni. Temperatura minimalna najbliższej nocy wyniesie od 16 do 19 stopni, a w kolejne noce – od 18 do 21.

Ostrzeżenie obowiązuje w zachodniej części tego obszaru do środowego wieczora, a na wchodzie nawet do piątku. Alert może być kontynuowany.