„Silna Biało-Czerwona” – pod takim hasłem od 12 do 15 sierpnia odbywać się będą Centralne Obchody Święta Wojska Polskiego oraz 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Wojsko Polskie zaplanowało liczne atrakcje oraz interesujące wydarzenia, w których warto wziąć udział. Z tej okazji mamy dla Was propozycję wspólnej zabawy. Od 12 sierpnia na antenie Radia Zachód można wziąć udział w quizie i wygrać wejściówki na oficjalne otwarcie nowoczesnej siedziby Muzeum Wojska Polskiego na terenie Cytadeli Warszawskiej (do wykorzystania przez rok) oraz wejściówki na defiladę, która odbędzie się 15 sierpnia w Warszawie. Takiej okazji chyba nie pozwolicie przejść koło nosa.

Weź udział w radiowym konkursie i wyjedź do Warszawy

Z okazji nadchodzącego Święta Wojska Polskiego Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało Radiu Zachód upominki dla słuchaczy. Wejściówki na oficjalne otwarcie nowoczesnej siedziby Muzeum Wojska Polskiego na terenie Cytadeli Warszawskiej (do wykorzystania przez rok) oraz wejściówki na defiladę 15 sierpnia w Warszawie do zdobycia już od jutra (12 sierpnia).

Wszystkie szczegóły poznacie dzięki falom eteru – 103 i 106 FM.

Zapraszamy do zabawy. Wystarczy do nas zadzwonić i odpowiedzieć na pytania quizu.

Quiz „SILNA BIAŁO-CZERWONA” to konkurs promujący postawy patriotyczne poprzez zainteresowanie tematyką wojskową w przystępny sposób, a przede wszystkim pokazanie i opowiedzenie słuchaczom jak bardzo zmieniło i zmodernizowało się polskie wojsko w ostatnich latach.

Silna Biało-Czerwona

Otwarcie nowoczesnej siedziby Muzeum Wojska Polskiego

W niedzielę, 13 sierpnia o godz. 13.00 zaplanowano otwarcie nowoczesnej siedziby Muzeum Wojska Polskiego na terenie Cytadeli Warszawskiej.

Uroczystość uświetni przemarsz przez bramę Nowomiejską Cytadeli Warszawskiej na Plac Gwardii Pieszej Koronnej oddziałów rekonstruktorów historycznych w mundurach żołnierzy polskich wojsk od X do XX w. Będą także inne atrakcje m.in.:

– wystawa inauguracyjna „1000 – lat chwały Oręża Polskiego” obejmująca około 3,5 tys. najcenniejszych i najbardziej spektakularnych zabytków z liczącej ponad 300 tys. obiektów kolekcji Muzeum Wojska Polskiego,

– pokaz grup rekonstrukcji historycznej odtwarzających polskie formacje zbrojne od początków państwa polskiego do czasów Powstania Listopadowego,

– dioramy historyczne obozowisk wojskowych z różnych epok,

Po ceremonii otwarcia odbędzie się piknik wojskowy z licznymi stoiskami i pamiątkami historycznymi.

Wielka Defilada w Warszawie

Po 3 latach powróci największa defilada Wojska Polskiego. 15 sierpnia o godz. 14.00 ruszy na warszawskiej Wisłostradzie. MON Zaprezentuje 200 jednostek polskiego i zagranicznego sprzętu wojskowego oraz 92 statki powietrzne w asyście 2000 żołnierzy. Żołnierze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP zaprezentują najnowocześniejszy sprzęt, polskiej, koreańskiej i amerykańskiej produkcji, który zakupiono w ostatnich latach.

Pokaz sprzętu wojskowego

Wśród zaprezentowanego sprzętu znajdą się m.in. kupione od USA czołgi M1A1 Abrams, zakupione w Korei Południowej czołgi K2 i haubice samobieżne K9, wyrzutnie rakietowe HIMARS, samobieżne armatohaubice Krab, tureckie drony bojowe Bayraktar TB2, a także zestawy obrony powietrznej Patriot. Wśród sprzętu polskiej produkcji znajdą się m.in. nowe bojowe wozy piechoty Borsuk, transportery opancerzone Rosomak i samobieżne moździerze Rak, a także pojazdy minowania narzutowego Baobab-K oraz lekkie pojazdy zwiadowcze Żmija. Na niebie będzie można obserwować nowe FA-50, a także wielozadaniowe samoloty bojowe F-16 i bezzałogowce.

Wojskowe pikniki

W dniach 12 – 15 sierpnia MON zaprasza na blisko 70 pikników. Pokaz statyczny czołgów (Abrams, Leopard lub K2), KTO Rosomak, WR Langusta, Poprad oraz Rak to niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć sprzęt, w który jest wyposażona nasza armia.

Będzie można także spróbować grochówki wojskowej z chlebem wypiekanym na miejscu w piekarni polowej.

MON zaprasza też do mobilnych punktów poboru krwi w wybranych lokalizacjach oraz występy orkiestr wojskowych. Nie zabraknie także Kin frontowych, czyli plenerowych pokazów filmowych z najlepszymi filmami o tematyce militarnej.

Na piknikach i w punktach rekrutacyjnych obecni będą przedstawiciele Wojskowych Centrów Rekrutacji oraz jednostek wojskowych, którzy w profesjonalny sposób przekażą informacje jak dołączyć do szeregów Wojska Polskiego.

Więcej informacji na stronach: www.mon.gov.pl i www.wojsko-polskie.pl

Pikniki w Lubuskiem

Patriotyczne pikniki odbędą się również w lubuskich miejscowościach. Pierwszy z nich w Szlichtyngowej, kolejne w Zbąszynku, Pszczewie i Kłodawie. Uroczystości zaplanowano w godzinach od 12.00 do 18.00. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo poniżej.

12 sierpnia (sobota): Szlichtyngowa – Rynek

13 sierpnia (niedziela) – Zbąszynek – Plac Targowiska, ul. Rynek 2

14 sierpnia (poniedziałek) – Pszczew – Plac Magdaleński, przy ul. Grobla