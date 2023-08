Rozpoczęła się kampania wyborcza przed wyborami do Sejmu i Senatu.

We wtorek prezydent Andrzej Duda ogłosił datę wyborów parlamentarnych. Zgodnie z jego decyzją, do urn pójdziemy w niedzielę, 15 października.

– Od momentu ogłoszenia tej daty w Dzienniku Ustaw komitety wyborcze mają niecałe trzy tygodnie na zgłoszenie chęci udziału w tych wyborach – mówi Stanisław Blonkowski, dyrektor lubuskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego:

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, za trzy tygodnie, czyli 1 września, uruchomiony zostanie Centralny Rejestr Wyborców.

Od tego momentu – jak zaznacza Stanisław Blonkowski – wyborcy będą mogli zgłaszać do urzędów gmin np. zmianę miejsca głosowania czy chęć głosowania korespondencyjnego:

Do 13 października, do północy, potrwa też kampania wyborcza przed wyborami parlamentarnymi. Te – przypomnijmy – odbędą się 15 października, w godzinach od 7.00 do 21.00.