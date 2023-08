Państwowa Komisja Wyborcza uruchomiła specjalną stronę internetową poświęconą wyborom do Sejmu i Senatu. Warto ją odwiedzać, by w październiku przy urnie wiedzieć co i jak.

Pierwszą informacją widoczną w serwisie >> wybory.gov.pl jest licznik odmierzający czas do wyborów. Na stronie znaleźć można ponadto niezbędne informacje o wyborach, kalendarzy wyborczy, czy podział na okręgi wyborcze do Sejmu i Senatu.

Wyborcy znajdą także wskazówki dotyczące m.in. głosowania; publikowane są wyjaśnienia i stanowiska PKW oraz wzory dokumentów.

Na stronie na bieżąco pojawiać się będą również informacje o komitetach wyborczych oraz kandydatach w wyborach, a już po wyborach – frekwencja wyborcza oraz wyniki głosowania.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.