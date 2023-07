Policjanci CBŚP we współpracy z podlaską SG rozbili grupę zajmującą się przemytem imigrantów z granicy Polski z Białorusią do granicy z Niemcami. Do sprawy zatrzymano 9 osób, jedną doprowadzono do warszawskiej prokuratury z zakładu karnego. Według śledczych grupa przemyciła co najmniej 200 cudzoziemców. Każdy z nich musiał zapłacić przemytnikom ok. 5 tys. euro.

Podkomisarz Paweł Żukiewicz z zespołu prasowego Centralnego Biura Śledczego Policji przekazał PAP, że nad sprawą grupy przestępczej zajmującej się przemytem imigrantów zza wschodniej granicy Polski do granicy z Niemcami pracowali od wielu miesięcy policjanci z warszawskiego CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z placówek w Augustowie, Czeremsze i z Wydziału Operacyjno-Śledczego.

„Z ustaleń wynika, że gang od 2021 r. zorganizował nielegalne przekroczenie granicy co najmniej 200 cudzoziemcom. Jednak są to bardzo wstępne ustalenia, a dokładna liczba przemyconych migrantów może być kilkukrotnie wyższa. Obecnie śledczy ustalają ile osób mogło być łącznie przemyconych przez grupę”

– wyjaśnił podkomisarz.

Jak napisał Błażej Poboży, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji:

„To jest realna walka z nielegalną migracją. Funkcjonariusze Straży Granicznej i CBŚP rozbili grupę przestępczą zajmującą się przemytem imigrantów zza wschodniej granicy. Dobra robota!”

– czytamy we wpisie na Twitterze.

Puk, puk! Służby podległe min. @Kaminski_M_ w akcji! 💪🏻 To jest realna walka z nielegalną migracją. Funkcjonariusze @Straz_Graniczna i @CBSPolicji rozbili grupę przestępczą zajmującą się przemytem imigrantów zza wschodniej granicy. Dobra robota! 🤝

pic.twitter.com/gTNnnYI2pE — Błażej Poboży (@pobozy) July 12, 2023

Według śledczych obcokrajowcy po przekroczeniu zielonej granicy Białorusi z Polską byli przewożeni samochodami na granicę z Niemcami, gdzie ich pozostawiano.

„Z tego miejsca migranci pieszo przekraczali granicę polsko-niemiecką i ich celem były kraje Europy Zachodniej”

– podał.

Większość migrantów z Bliskiego Wschodu

„Większość migrantów stanowili mieszkańcy Bliskiego Wschodu, którzy za przemyt płacili około 5 tysięcy euro”

– dodał policjant.

W ostatnim czasie policjanci CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami SG zatrzymali do sprawy 9 osób, jedną doprowadzili z zakładu karnego.

„Wśród zatrzymanych jest mężczyzna podejrzany o kierowanie tą grupą, drugi +kierownik+ został doprowadzony z zakładu karnego, gdzie odbywa karę pozbawienia wolności w innej sprawie”

– zaznaczył.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która nadzoruje śledztwo.

„Usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, a także blisko pięćdziesiąt zarzutów zorganizowania przekroczenia granicy państwowej z Republiki Białorusi do Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcom nieposiadającym dokumentów potwierdzających prawo do wjazdu i pobytu na terytorium Unii Europejskiej. Dwóch zatrzymanych usłyszało zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą”

– poinformował PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Szymon Banna.

Jak zapewniają śledczy, sprawa ma charakter rozwojowy.