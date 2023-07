Miasto wybuduje ponad 2 kilometry dróg dojazdowych do Rodzinnych Ogrodów Działkowych przy ulicy Wodnej i Działkowej w Nowej Soli. To obecnie drogi głównie gruntowe, które sprawiają kłopot z dojazdem dzierżawcom działek. Według założeń mają zostać wybudowane nowe nawierzchnie z kostki brukowej i masy bitumicznej. – Z wnioskiem o wybudowanie nowych dróg wystąpili do władz miasta działkowcy – powiedział Jacek Milewski, prezydent Nowej Soli.

Koszty inwestycji to ponad 4 miliony złotych.