Wakacje to czas wyjazdów i zagranicznych podróży. Jadąc np. na południe Europy – do tak lubianych przez Polaków Włoch, Chorwacji, Hiszpanii czy Grecji – warto wziąć ze sobą Kartę Europejskiego Ubezpieczenia Zdrowotnego, czyli tzw. EKUZ. W jakich krajach ona obowiązuje i w czym pomaga podróżnym? Na ten temat odpowiedzą nam Joanna Branicka i Magdalena Pamfirczyk z lubuskiego oddziału NFZ. W drugiej części audycji porozmawiamy o e-skierowaniach do sanatoriów, a naszym gościem będzie Sylwia Wojciech, kierowniczka Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego w NFZ w Zielonej Górze.