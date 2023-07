„Wakacje w mieście nie muszą być nudne” to hasło zajęć dla młodych nowosolan. Propozycja szkół, placówek kultury i sportu skierowana jest do tych dzieci, które zostają w mieście. O tym co będzie działo się do końca sierpnia mówi Ewa Batko, rzecznik prezydenta Nowej Soli.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.